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Депутат МГД Мельникова: Реставраторы Симонова монастыря обнаружили новые реликвии

22:09
  • четверг
  • 11 июля 2024

Комплекс использовался как военная постройка

Депутат Московской городской думы, координатор "Женского движения Единой России" в ЮАО Ольга Мельникова еще пять лет назад писала обращения в самые разные инстанции с требованием реставрации Симонова монастыря. Но лишь в 2023 году дело сдвинулось с мертвой точки.

"Симонов монастырь играл важнейшую роль в развитии православия. Здесь бывали Сергий Радонежский, Максим Грек и другие важные исторические персоны. Мне больно было видеть, как разрушается этот памятник русской культуры", - призналась Мельникова.

В результате реставрационных работ были обнаружены новые уникальные архитектурные и дизайнерские элементы. Мало кто знает, что несколько столетий назад Симонов монастырь защищал Москву от нападений с юга, поэтому его крепостные стены и башни совсем не не сут декоративную функцию.

"При обследовании были обнаружены белокаменные водометы, площадка для боя с навесными бойницами и многие другие элементы, о существовании которых историки ранее не подозревали", - сообщила Мельникова.

В ближайших планах отреставрировать все основные постройки монастыря.

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