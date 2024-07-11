Путин посетил дворцово-парковый комплекс "Ораниенбаум"

Его реставрировали в течение последних 15 лет

Вечером в четверг Владимир Путин прибыл в "Ораниенбаум". Этот дворцово-парковый ансамбль недалеко от Санкт-Петербурга реставрировали в течение последних 15 лет.

Результаты масштабной работы показали президенту. Владимир Путин осмотрел Китайский дворец, который построили как дачу для Екатерины Великой. Рука реставраторов не касалась этого творения архитектора Ринальди более полувека.

Показали президенту и павильон Катальная горка, возведенный для зимних забав.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram