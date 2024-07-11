Бомба ВСУ упала на маленьких детей в Шебекине

Ребят увезли в больницу

О новом нападении сообщил губернатор Белгородской области. В своем официальном канале в "Телеграм" Гладков рассказал, что ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство в одном из дворов в городе Шебекино. В результате пострадало пятеро детей. С различными ранениями их доставили в больницу.

"В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет", - отметил губернатор Гладков.

Два ребенка с осколочными ранениями в критическом состоянии попали в реанимацию после обстрела Шебекино со стороны ВСУ, уточняет телеграм-канал Mash.

Напомним, что в течение суток от ударов ВСУ по Белгородской области пострадали как минимум 29 мирных жителей. Один человек погиб.

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