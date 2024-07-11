"Кровавые банковые твари": Захарова назвала атаку ВСУ намеренным терактом против детей

Взрывное устройство сработало во дворе многоквартирного дома

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Губернатор Гладков в своем телеграм-канале сообщил об очередной атаке ВСУ. На сей раз пострадало пятеро маленьких детей. Двоих из них, по некоторым данным, увезли в реанимацию.

Одной из первых отреагировала на печальную новость глава МИД России Мария Захарова. На своем официальном канале в "Телеграм" она оставила жесткую запись.

"Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!" - высказалась Мария Захарова.

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