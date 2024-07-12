NYT: Советники из близкого окружения Байдена хотят отговорить его от участия в выборах

Американская газета пишет о дискуссиях в окружении президента США

Некоторые из ближайших советников в администрации и предвыборном штабе президента США Джо Байдена обсуждают, как убедить его выйти из президентской гонки. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила американская газета The New York Times.

По данным газеты, ряд советников хотят донести до Байдена, что он не сможет победить Трампа в предвыборной гонке. Издание также отмечает, что в Белом доме отрицают существование подобных дискуссий и настаивают на том, что окружение президента решительно поддерживает его.

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