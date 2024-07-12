NYT: Из Парижа вывезли около пяти тысяч бездомных в преддверии Олимпиады

Власти Франции отрицают связь этих действий с грядущей Олимпиадой

Около пяти тысяч бездомных вывезли из Парижа в преддверии Олимпиады. Об этом, в четверг, 11 июля, сообщила американская газета The New York Times.

Речь идёт о мигрантах, которых увезли в незнакомые города или пометили как подлежащих депортации. Издание отмечает, что теперь эти люди оказались в "отчаянной ситуации".

Французские власти, в свою очередь, отрицают, что эти действия связаны с Олимпиадой. В правительстве Макрона отказались от комментариев. При этом, по данным NYT, в Париже и его окрестностях находятся до ста тысяч бездомных.

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