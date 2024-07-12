Эрдоган: Турция выступает против участия НАТО в конфликте на Украине

Президент Турции провёл пресс-конференцию на саммите в Вашингтоне

Турция выступает против вовлечения НАТО в конфликт на Украине. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне.

Лидер Турции также сообщил, что страна хочет хочет возобновить стамбульский процесс по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Эрдоган выразил надежду на то, что Украина и Россия смогут найти общие позиции для возрождения зерновой сделки.

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