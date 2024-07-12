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Шимо: Решения лидеров стран НАТО создают угрозу прямого военного столкновения с РФ

06:52
  • пятница
  • 12 июля 2024

Руководитель НПО "Венгерский круг мира" поделился мнением об итоговой декларации саммита НАТО

Решения, принятые на саммите НАТО в Вашингтоне, создают угрозу прямого военного столкновения с Россией. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил ТАСС Руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо.

По его словам, страны НАТО считают, что "вместо мирных переговоров Россию надо заставить сдать свои позиции военным путем".

Шимо также напомнил, что хотя премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стали поддерживать военные цели НАТО, оба лидера подписали вашингтонскую декларацию, в которой "говорится о необходимости нанести поражение России на Украине".

10 июля лидеры стран НАТО подписали совместную декларацию по итогам саммита в Вашингтоне. Документ, среди прочего, включил пункты о расширении альянса и о военной помощи Украине.

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