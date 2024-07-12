В Тасмании разгорелся скандал из-за "Пикассо" в женском туалете

Выяснилось, что картины - это работы куратора выставки

Гендерные пляски вокруг высокого искусства. В далёкой Австралии, о которой известно главным образом то, что там в изобилии водятся кенгуру, грянул нешуточный арт-скандал. Люди, далёкие от творчества, долгие годы полагали, что этот континент даровал мировому искусству только вокально-инструментальный ансамбль АС/DС.

Но нет! В музее старого и нового искусства МОНА, что в австралийской Тасмании, публику решили попотчевать работами Пабло Пикассо. Но как-то идти проторённой тропой кураторы выставки не захотели, было решено поместить шедевры в неожиданное пространство. И сделать их доступными только для дам.

Выставка "Дамский салон" открылась в женском туалете музея. Видимо, процесс созерцания работ Пикассо требовал настолько интимной атмосферы, что иного места не нашлось. И тут скандал! Не из-за того, что кураторы совместили процесс созерцания шедевров с отправлениями низменных потребностей публики. Выяснилось, что картины - никакой не Пикассо, это работы куратора выставки, Кирши Качелле. На неё подали в суд. Но не из-за подделок. Из-за гендерной дискриминации! Мужчины, поклонники творчества Пабло Пикассо, не могли прорваться в женский туалет, чтобы прикоснуться к прекрасному.

Современное искусство давно начало прокладывать себе путь в санузел. После того, как в 1917-м Марсель Дюшан на выставке Общества независимых художников представил свой арт-объект под названием "Фонтан", многие догадались, что это обыкновенный писсуар и поняли, что искусство никогда не будет прежним.

Пабло Пикассо - великий мистификатор и творец нового искусства - умел раздражать публику. Но когда за его картины стали платить хорошие деньги, творец смекнул, что искусство можно производить в промышленных масштабах.

Сегодня каждый сам себе художник. Главное, убедить публику, что её удостоили права прикоснуться к великому. Возможно, вечному?.. Я же творец, я так вижу! И кто меня одёрнет? Девиз современного арт-пространства? В действительности всё не так, как на самом деле.

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