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Дипломат Вениамин Попов: Запад не может адекватно оценить реальность

08:54
  • пятница
  • 12 июля 2024

У них нет стратегического видения, заявил эксперт

Понимают ли в НАТО, что их тупиковый курс на поддержку киевского режима может довести организацию до глубокого кризиса? Станут ли такие объединения, как БРИКС и ШОС, политическим противовесом НАТО? И по каким направлениям группа БРИКС и государства глобального юга могут начать формировать новый справедливый миропорядок?

Чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Мало того, что у них нет стратегического видения. Но они же не могут оценить адекватно реальность. Как можно говорить о победе над Россией, когда Россия – ядерная страна, идет наступление ВС России, все время инициатива в наших руках. И все понимают, что скоро все решится. И, тем не менее, они продолжают говорить какие-то глупости", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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