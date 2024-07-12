Последние данные о ходе СВО

Российские войска в ходе специальной военной операции успешно продвинулись сразу на нескольких участках фронта. В ходе активного наступления группировки "Центр" освобожден населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики. За сутки отражены пять контратак ВСУ. Потери противника только на этом участке фронта составили более 330 военнослужащих.

На Авдеевском направлении эффективную огневую поддержку штурмовым подразделениям оказывают расчеты БМП-3. Получив от разведки координаты опорного пункта ВСУ, наши бойцы вплотную подъехали к вражеским позициям и открыли огонь на поражение.

Молниеносная атака пехотинцев деморализовала личный состав противника, обеспечив продвижение наших войск вглубь обороны неонацистов. За смелось и мужество, проявленные в ходе выполнения поставленной задачи, экипаж боевой машины был награжден медалями "За отвагу".

Сокрушительные удары по позициям ВСУ с воздуха наносят истребители-бомбардировщики. Экипажи Су-34 группировки "Запад" уничтожили скопление бронетехники и живой силы противника на передовой. Огонь вели неуправляемыми авиабомбами с универсальным модулем планирования. Это позволило пилотам вести огонь на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения. Полет прошел в штатном режиме, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Разведка подтвердила - все заданные цели успешно поражены.

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