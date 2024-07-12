Новые примеры героизма и мужества российских военнослужащих

Отличились старший лейтенант Владимир Зернов и майор Загир Валеев

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне проведения СВО. Врач мотострелкового батальона, старший лейтенант Владимир Зернов в одном из боёв с неонацистами оказал медицинскую помощь российским военнослужащим, которые получили ранения в результате артобстрела и организовал их эвакуацию в безопасный район, а затем - в полевой госпиталь. Благодаря мужеству и героизму Владимира Зернова жизни наших бойцов были спасены.

Майор Загир Валеев руководил штурмом опорного пункта ВСУ. Во время боя он получил минно-взрывное ранение, но отказался эвакуироваться и продолжил отдавать команды своим военнослужащим, а также корректировать работу операторов дронов.

В результате российские штурмовики смогли вытеснить украинских националистов. ВСУ потеряли БМП, миномётный расчёт и более десяти боевиков. Остававшиеся в живых бежали, бросив технику и раненых.

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