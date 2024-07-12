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Путин обсудил с губернатором Петербурга поддержку пожилых граждан

08:41
  • пятница
  • 12 июля 2024

Президент встретился с Александром Бегловым.

Завершая рабочую поездку в Санкт-Петербург, Владимир Путин встретился с губернатором города Александром Бегловым.

Обсудили выполнение национальных проектов, в том числе тех, которые касаются поддержки пожилых граждан. Губернатор передал президенту благодарность петербуржцев за принятое решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Таковых в северной столице, по словам Александра Беглова, 400 тысяч человек.

Вечером президент посетил дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Владимир Путин ознакомился с результатами масштабной реставрации и осмотрел павильон Катальная горка, построенный в 18-м веке архитектором Антонио Ринальди.

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