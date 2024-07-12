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Байден оскорбил Путина на итоговой пресс-конференции саммита НАТО

08:17
  • пятница
  • 12 июля 2024

Президент США давно не стесняется в выражениях

Президент США Джо Байден, выступая в четверг, 11 июля, на итоговой пресс-конференции саммита НАТО в Вашингтоне, вновь позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина.
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Как заявила американский политик, поверивших в то, что время Североатлантического альянса уже прошло, ждало резкое пробуждение, когда "Путин вторгся на Украину". В это время "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни, потому что вновь безумный убийца пошел маршем" (цитата по РИА Новости).

При этом Байден заявил, что при определенных обстоятельствах может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако на данный момент не видит в этом смысла. Американский политик отметил, что "был бы готов с ним поговорить, если он позвонит и выразит готовность к серьезному диалогу".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что президент США Джо Байден — это "глубоко больной и несчастный человек". Спикер нижней палаты российского парламента посетовал на то, что в США хороших врачей нет, которые могли бы оказать Байдену надлежащую помощь, зато "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты".

В психическом здоровье Байдена сомневаются уже и в Вашингтоне. Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США разослал старшим помощникам президента в Белом доме повестки с требованием дать показания относительно состояния их шефа.

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