ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США пригрозили России ответом на ЧП с больницей в Киеве

08:42
  • пятница
  • 12 июля 2024

Россия отвергает обвинения в причастности к атаке на больницу

Соединенные Штаты и Украина работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
МИД ответил на ложь Киева о трагедии с детской больницей

По словам американского чиновника, "мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично". Уточнять, что конкретно имеется в виду, Салливан не стал, сообщает РИА Новости.

Украинские власти утверждают, будто лечебное учреждение атаковали ВС России. Однако Москва напоминает, что российские бойцы никогда не бьют по мирному населению и гражданской инфраструктуре — в отличие от киевского режима. На "Охматдет" упала противоракета ВСУ, а все попытки Украины свалить вину на Россию — это пиар на крови, подчеркивал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что "мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию". При этом Соединенные Штаты лицемерно умалчивают, что упавший на больницу боезаряд оказался украинской ракетой ПВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Белый дом
Белый дом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.