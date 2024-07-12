Россия отвергает обвинения в причастности к атаке на больницу

Соединенные Штаты и Украина работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам американского чиновника, "мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично". Уточнять, что конкретно имеется в виду, Салливан не стал, сообщает РИА Новости.

Украинские власти утверждают, будто лечебное учреждение атаковали ВС России. Однако Москва напоминает, что российские бойцы никогда не бьют по мирному населению и гражданской инфраструктуре — в отличие от киевского режима. На "Охматдет" упала противоракета ВСУ, а все попытки Украины свалить вину на Россию — это пиар на крови, подчеркивал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что "мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию". При этом Соединенные Штаты лицемерно умалчивают, что упавший на больницу боезаряд оказался украинской ракетой ПВО.

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