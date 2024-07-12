"Ползучее проникновение": МИД оценил действия НАТО на Южном Кавказе

Западные миссии могут закрепиться в Армении на постоянной основе

Миссия ЕС в Армении с одобрения Еревана может превратиться из временной в постоянную. Этот факт, как и ее расширение, беспокоит Москву, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Кроме того, напомнил дипломат, в апреле в составе миссии появились представители. Это де-факто означает ползучее проникновение НАТО на Южный Кавказ. По словам Галузина, российская сторона постоянно поднимает тему миссии ЕС в контактах с Ереваном и другими региональными партнерами.

Соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном Ереван подписал в ноябре 2023 года, в марте 2024-го его ратифицировал парламент Армении. Документ наделяет западных наблюдателей неприкосновенностью: членов миссии не могут задерживать, они при любых обстоятельствах защищены от уголовного преследования.

В МИД подчеркивают, что западные представители в Армении могут вести сбор разведданных о российских объектах, а также об объектах соседних государств. В Москве убеждены, что добиться устойчивого мира на Южном Кавказе можно только на основе выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, передает РИА Новости.

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