Пять человек пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

Авария произошла на Московском шоссе

Массовое ДТП произошло на трассе в Нижегородской области. В аварии с участием 11 автомобилей есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как передает ТАСС со ссылкой на спасателей, попутное столкновение 11 машин произошло недалеко от поселка Строителей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.

Уточняется, что инцидент произошел на Московском шоссе в сторону Нижнего Новгорода. На месте происшествия организовано реверсивное движение, одна полоса перекрыта. Работают оперативные службы.

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