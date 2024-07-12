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Лидеры 24 стран подписали на саммите НАТО "Украинский договор"

08:54
  • пятница
  • 12 июля 2024

Саммит завершился 11 июля в Вашингтоне

Украина и еще 23 государства подписали на саммите НАТО в Вашингтоне документ под названием "Украинский договор" (Ukraine Compact). Он предусматривает реализацию пакета инициатив.
Мир не нужен: итоги саммита НАТО

Документ называет безопасность Украины неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и других частей мира, а потому Киев будет получать поддержку НАТО, "пока не одержит победу".

Подписанты договора обещают удовлетворять неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, ускорить усилия по модернизации украинской армии, а также помогать Украине в случае "будущего нападения".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что НАТО была создана в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. Саммит в Вашингтоне только подтвердил сущность Североатлантического альянса – как и и то, что организация полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что обстановка во всем мире имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Он отметил, что вызовы со стороны США и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости привести базовые документы, включая ядерную доктрину, в соответствие с потребностями.

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