В России решили вновь запретить экспорт бензина

Это должно решить проблему с ценами

Запрет на экспорт бензина в России предложено вернуть. Инициативу Федеральной антимонопольной службы уже поддержал профильный вице-премьер Александр Новак. Он провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, пишет "Коммерсант".

Введенный правительством запрет на экспорт бензина власти приостанавливали с 20 мая по 30 июня, а затем и на весь июль. Теперь же ожидается, что эта мера вновь вступит в силу с 1 августа.

Источники издания объяснили предложение ФАС продолжающимся ростом стоимости бензина на бирже – она достигла максимума с сентября прошлого года. Это, в свою очередь, объясняется высоким сезонным спросом и сложностями с производством, которые не позволяют нефтеперерабатывающим заводам нарастить выпуск топлива.

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