Запад оставляет без внимания опасные действия Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генеральной ассамблеи ООН показал обломки беспилотника, которым 7 апреля была атакована Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Российский дипломат не стал "вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений" со стороны украинских боевиков на атомный объект. Полянский напомнил, что Россия регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях.

Голосование по украинскому проекту резолюции по ЗАЭС завершилось 99 голосами за и девятью голосами против, 60 делегаций воздержались.

Полянский отметил, что "голосование прошло, буднично, даже как-то стыдливо", хотя Киев пытался подогреть интерес. Однако "не помогло даже высокопарное явно ориентированное на развивающийся мир выступление постпреда Украины, изъяснявшегося на сей раз на испанском", сообщается в Telegram-канале российского дипломата.

Москва многократно предупреждала о рисках, которые несут для все мира непрекращающиеся атаки ВСУ на ЗАЭС и город энергетиков Энергодар, но Запад безмолвствует.

10 июля ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Энергодару. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что в результате артобстрела в здании водозабора выбиты стекла, но пострадавших нет. Станция функционирует в штатном режиме.

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