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В США раскрыли провалившийся план "спасения" Байдена

09:15
  • пятница
  • 12 июля 2024

Группа специалистов работала, чтобы скрыть истинное состояние президента

Группа помощников из ближайшего окружения президента США на протяжении многих лет работали над тем, чтобы скрыть от мира подлинный уровень когнитивных способностей Джо Байдена. Однако план провалился, признал источник в Белом доме в беседе с Daily Mail.

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По словам источника в администрации, многочисленные уловки специалистов в только усилили негативный эффект от провала американского президента на дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом.

Чиновник уточнил, что для сокрытия состояния политика была нанята группа специалистов. Они ограничивали доступ репортеров к Байдену, находили низкие трапы для самолета. Также в их обязанности входило создание карточек с инструкциями для мероприятий с крупным шрифтом, они же оправдывали словесные оговорки главы государства. А в итоге драматический провал президента в прямом эфире национального телевидения шокировал многих американцев.

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