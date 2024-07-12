ВС России развивают наступление

Российские войска прорвали оборону неонацистов на Северском направлении. Восточнее села Раздоловка мотострелки продвинулись на полтора километра, расширили участок фронта и заняли новые тактические позиции. Большие потери у противника к западу от Авдеевки. Наши артиллеристы нанесли сокрушительные удары по укреплениям ВСУ, обеспечив прорыв штурмовых групп. Поступают сообщения об освобождении ещё одного населённого пункта в ДНР.

Грохот реактивных установок не смолкал за Авдеевкой всю ночь. Едва весь пакет выпускал один "Град", как тут же атаку начинал другой. На рассвете, когда маскировать машины было уже трудно, артподготовку продолжили батареи гаубиц.

Через несколько часов военные объяснили - этот массированный налет позволил прорвать Донецкий фронт одновременно на 6 участках. Полностью освобождена Евгеновка. А в эти минуты при поддержке танков наши бойцы штурмуют поселки Воздвиженка, Лозоватское и Прогресс.

Националисты пытаются остановить наступление российских войск, поднимая в воздух сотни беспилотников. Но попасть в самоходку или БМП все труднее. На фронте активно применяются новейшие системы подавления радиосигналов. И все чаще дроны противника падают раньше, чем успевают выйти на цель.

В районе Урожайного в лесу кучно разрываются снаряды. Это идет ликвидация крупнейшего опорного пункта ВСУ. Поселок уже наполовину занят нашими штурмовиками. А сегодня появились сообщения, что националисты бросают позиции и беспорядочно отступают из поселка.

Еще несколько бронемашин, на которых выезжали националисты, попали под удар наших дронов. Видно, как раненые боевики пытаются вылезти из-под машины. Кто-то успел добежать до развалин. И пытается втиснуться между обломков. Но на маскировку уже нет ни сил, ни времени, ни возможности. Да и от такого залпа тоже не спрятаться.

Экипажи вертолетов выпустили по окрестностям Урожайного 80 снарядов. Одним залпом. А потом еще открыли огонь по бронетехнике из противотанковых ракет. Вот попадание точно в американский "Хамви".

Как ВСУ относятся к своим убитым сослуживцам, лучше всего демонстрируют эти кадры. Во время радиоперехвата стало ясно: командиры отказывают эвакуировать тела и требуют сжигать их прямо в траншеях.

Ночью в ответ на обстрел Белгородской области российская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по объектам ВСУ. Среди целей был и терминал в Запорожье. Разведчики выяснили, что националисты приспособили его под склад и перевалочный пункт. А, судя по количеству сожженных машин и разбросанных покрышек, здесь же у боевиков была и ремонтная база, где они восстанавливали свои пикапы и грузовики.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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