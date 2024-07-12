Двое детей находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Шебекину

Атака произошла 11 июля

Двое детей, которые получили ранения в результате атаки украинского дрона в Шебекине, находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном Минздраве. После операций пройдут консультации со специалистами из федеральных центров. Одного ребёнка доставят на лечение в Москву.

Атака произошла накануне. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на детскую площадку. Рядом только жилые дома, ни одного военного объекта. Во дворе находились пятеро детей. Им оказали первую помощь и доставили в областную клиническую больницу. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это нападение намеренным терактом против детей, призвала к международному осуждению Киева.

За сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб мирный житель, ещё 30 человек ранены. В нескольких домах в Шебекине выбиты окна. Кровли зданий и автомобили повреждены в населённых пунктах Демидовка, Муром и Вознесеновка. Экстренные службы устраняют последствия и проводят подомовой обход.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram