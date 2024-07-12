Оговорка Байдена моментально разошлась на мемы

Тема умственных способностей Байдена давно назрела

Юбилейный саммит НАТО закончился еще вчера, а ляпы американского президенты продолжают всплывать в СМИ.

"Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько мужества и решимости. Дамы и господа, президент Путин. Президент Путин? Вы победите президента Путина. Президент Зеленский. Эй, я так сосредоточен на победе над Путиным...", - заявил Байден.

Кем еще занята голова американского президента, стало понятно из его выступления уже на пресс-конференции по итогам саммита. В соцстях уже бум мемов. В азиатском сегменте пошли дальше, устроили флешмоб.

Цветное телевидение, Верховный суд, фрисби и даже знаменитое выражение: "Дай пять!" - и те моложе двух пожилых кандидатов на пост президента США. А американские журналисты пытаются теперь разобраться, кто все-таки есть кто.

И в окружении президента уже не верят, что он сможет победить Дональда Трампа на предстоящих выборах, сообщает телеканал NBC News. Тема умственных способностей Байдена так назрела, что пресловутый саммит НАТО стал местом, где говорили только об этом. Вот в кадр журналистов попала реакция итальянского премьера Джорджи Мелони, которому надоели регулярные опоздания Байдена. Но самые преданные сателлиты Вашингтона пытаются найти оправдания его оговоркам, переводя тему в нужное им русло.

"Мы все могли оговориться. На вчерашнем ужине президент Байден был одним из тех, кто обладает наибольшими глубокими знаниями по международным вопросам", - заявил Эммануэль Макрон, президент Франции.

Германия собирается подумать о возможности поставок боеприпасов для украинских истребителей F-16. Немецкая пресса, впрочем, указывает на то, что Евросоюз и США изгаляясь, хоть и покрывают ежегодную потребность Украины на 2 миллиарда единиц боеприпасов, но от этого страдают собственные арсеналы, которые придется восстанавливать 10-15 лет. В ответ на мольбы Киева бить западным вооружением по территории России, канцлер Шольц сообщил, что пока ни у одной из сторон якобы нет планов изменять свои правила. А американский президент уточнил, что лишь ненадолго позволили ВСУ наносить удары близи границы внутри России. Накануне Зеленский пошел на ковер к хозяину, где тот его усердно хвалил. О своей безоговорочной поддержке заявил и новый премьер Британии.

"3 миллиарда фунтов стерлингов каждый год - столько, сколько потребуется Украине. Мы вместе с нашими союзниками по НАТО обязались выделять Украине 40 миллиардов евро", - сказал Кир Стармер.

40 миллиардов евро - это средства только на следующий год, дальнейшие финансовые обязательства страны согласуют в следующий раз, а это случится не раньше июля 25-го. То есть западные спонсоры будут решать, достоин ли Киев денег. Вот и заявления генсека альянса не о вступлении Украины в НАТО, а о небольшом мостике к нему вызвали истерику у главы МИД Украины:

"Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее".

Прошедший саммит НАТО показал миру не сплоченность альянса, а его раскол – считают западные эксперты. А единственный, кто пытается найти путь к миру, премьер Венгрии - поехал в поместье Мар-а-Лаго и встретился с Дональдом Трампом.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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