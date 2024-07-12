Нетаньяху: Израиль будет воевать в секторе Газа до победы

Тель-Авив чувствует преимущество

Израиль будет воевать в секторе Газа до победы, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По данным СМИ, Тель-Авив ужесточает свои позиции на переговорах, так как чувствует преимущество.

Палестинские источники сообщили о новых жертвах. На востоке Газы после вывода израильских войск спасатели и медики обнаружили под руинами более 60 погибших. Десятки - всё ещё под завалами.

Как утверждается, солдаты ЦАХАЛ берегут взрывчатку и уничтожают дома жителей анклава бульдозерами и огнём. Движение ХАМАС, в свою очередь, опубликовало видео ударов по объектам противника к западу от Рафаха. На кадрах - взрывы и горящие танки.

В Израиле родственники заложников продолжают четырёхдневную акцию протеста - они идут маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Участники требуют от правительства немедленно остановить боевые действия и заключить сделку об освобождении пленников.

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