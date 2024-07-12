Города Урала и Сибири затопило после мощных ливней

Грозы и ливни накрыли Свердловскую и Новосибирскую области

Жителей Москвы и области предупреждают об аномальной жаре. Температура выше нормы будет держаться минимум до конца недели. А вот в Сибири и на Урале ликвидируют последствия мощных ливней. Там подтоплены сразу несколько населенных пунктов, некоторые районы оказались без света.

Вот что значит уметь отдыхать! Если не смог поехать на море, то вот оно, прямо посередине города. Омск накануне затопило после проливных дождей. Машины тонут, жители идут по колено, а то и по пояс в воде.

Дороги превратились в каналы, город встал, а цены на такси выросли в несколько раз. Местами деревья вырваны с корнем - они упали на дороги и припаркованные автомобили. В одном из домов вода даже в подъездах! А в этом дворе решили: после дождя - самое время укладывать асфальт.

Фонтаны не сдаются и продолжают работать. Новые струи бьют то там, то здесь прямо посреди дорог и тротуаров. Местные жители жалуются: ливнёвки не справляются с потоками воды. Где-то она зашла в частные дома.

Грозы и ливни накануне накрыли и Свердловскую область. Улицы города Серова и Екатеринбурга затопило, местами сильный ветер поломал деревья и уличные конструкции. Некоторые дома остались без электричества.

Ливни с градом прошли и в Новокузнецке. Передвигаться по городу пешеходам и автомобилистам пришлось вплавь. А вот что натворил ураган в Новосибирской области. Поломаны деревья, сорваны рекламные щиты, повреждены линии электропередачи. Поселок Ордынское остался без света. А пока одни устраняют последствия непогоды, другие пользуются новыми возможностями. Пожалуй, с такими лужами сап - самый подходящий вид транспорта.

Тем временем центральные и южные регионы страны изнывают от жары. В Воронеже выше +36, аномально высокая температура воздуха сохраняется в Ростовской области. Там практически 40 градусов. Не отступает жара и в Москве. В выходные, по прогнозам синоптиков, в городе будет до +33.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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