Народный артист Павел Лунгин отмечает юбилей

Режиссёру и сценаристу - 75

Юбилей сегодня отмечает народный артист Павел Лунгин. Известному режиссёру и сценаристу - автору знаковых картин "Остров" и "Царь" - исполняется 75 лет.

Он родился в творческой семье драматурга и филолога. В кинематографе дебютировал в середине 70-х. И почти сразу же стал писать сценарии для кассовых картин, которые имели всесоюзный успех.

В 90-м году на экраны вышел первый фильм Лунгина-режиссёра - "Такси-блюз". Он принёс автору широкую известность не только на родине, но и за рубежом. Лунгин никогда не боялся экспериментировать, поднимать острые темы и пробовать разные жанры. Его работы отмечены многочисленными призами престижных российских и международных фестивалей.

Режиссёр считает, что сейчас особенно актуально снимать кино в России и для отечественного зрителя. В этом году на экраны выйдет его новый фильм в популярном жанре сказки.

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