В Херсонесе Таврическом во время работ нашли уникальный артефакт

Впереди месяцы кропотливой работы

Неожиданные находки крымских археологов. В Херсонесе Таврическом во время работ по перекладыванию коммуникаций обнаружили эталоны красоты жителей древнего города - мраморную плиту с изображением мер длины и фигуры античных героев. Теперь по этим открытиям ученые смогут получить новые представления об истории херсонеситов.

Локоть – 55 сантиметров 4 миллиметра. Фут – 29 и 6. Таковы эталоны Херсонеса в римский период. Античные меры длины, высеченные на мраморной столешнице, редчайшая находка мирового уровня и первая в России.

"Мы сейчас собираем и изучаем аналоги и буквально сейчас можно говорить в пределах, наверное, 5, может чуть, больше эталонов. То есть известен Оксфордский рельеф, вывезенный в свое время британцами с греческих островов, Соломинский рельеф, хранящийся в археологическом музее Пирея, известны камни из Иерусалимского акведука, Северной Африки и Малой Азии", - рассказал Алексей Аржанов, заведующий отделом междисциплинарных исследований ГИАМЗ Херсонес Таврический.

Эта утонченная мраморная статуэтка 2 или 3 века до нашей эры – тоже античный эталон, практически стандарт мужской красоты. Возможно, так скульптор изобразил Бога торговли Гермеса, но ученые считают, что, скорее всего, это покровитель Херсонеса Геракл.

"Сохранились немножко по краям какие-то атрибуты, которые позволяют нам узнать, кто здесь изображен. Здесь остатки плаща, перекинутого вперед, но плащ был характерен для многих божеств. И какой-то предмет, который у него над плечом возвышается, может быть, край дубинки – тогда это перед нами Геракл", - отметил Даниил Костромичёв, заведующий отделом "Городище и некрополь" ГИАМЗ Херсонес Таврический.

Герои остаются, а вкусы со временем меняют. Трудно поверить, но на этой табличке тоже Геракл. Вместо мрамора – известняк, вместо объемного изображения – примитивное и плоское.

"Это такое местное творчество, вероятно, не профессионала, но ориентирующегося на вкус эпохи. Стояла эта вещь видимо в домашнем святилище, функцию современной иконы выполняла", - пояснил Даниил Костромичёв.

Уникальные находки археологи обнаружили во время проведения охранных работ при перекладывании коммуникаций на территории музея заповедника. Из культурного слоя ежедневно поднимают и десятки мешков керамики.

Здесь порядка 10 тысяч фрагментов, найденных всего лишь в одном колодце. Для древних греков все это бытовой мусор, битая керамика. А вот для ученых – бесценные исторические артефакты, нужно лишь, как пазл, собрать, например, такой сосуд.

А это настоящая загадка - расписанный белой глиной сосуд необычной формы, которая ранее археологам не встречалась даже в каталогах. Пока не понятно и его назначение – то ли кухонная посуда, то ли предмет для проведения обрядов.

"Сначала вырос носик, который принесли из ящика и сказали, какой это необычный носик, необычная роспись, давайте начнем собирать этот сосуд. Можете себе представить – 185 лет раскопок и у нас никогда не было такого сосуда и споры идут сейчас и о датировках – то есть это 6-8 век или 8-9 век. Мы иногда говорим: находка – бомба, которая переворачивает все наше представление", - говорит Инга Шведова, заведующая отделом научной реставрации.

Впереди месяцы кропотливой работы. Подобраны и склеены еще не все фрагменты. Но уже сейчас понятно: этот сосуд станет одним из главных предметов в экспозиции музея.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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