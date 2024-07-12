Собянин: Около 7,5 тыс. семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Под заселение в округе переданы 37 новостроек

Около 7,5 тысяч семей на западе Москвы стали обладателями новых квартир, возведенных по программе реновации, многие из них воспользовались бесплатной помощью при переезде. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, под заселение в округе переданы 37 новостроек, ещё 48 жилых комплексов строятся либо проектируются. Всего же в ЗАО в масштабную программу включены почти 550 домов, где проживают больше 100 тысяч человек.

К развитию территорий подходят комплексно и сбалансированно, строится не только жилье, но и социальная инфраструктура. Так, в районе Проспект Вернадского введён в эксплуатацию травматолого - ортопедический корпус городской больницы №31. А в Филевском парке завершается возведение школы на 375 мест. Также новые учебные и дошкольные заведения появятся в Рублево-Архангельском и Очаково-Матвеевском.

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