Орбан: Трамп "решит вопрос" урегулирования на Украине

Венгерский политик встретился с экс-президентом США

Глава венгерского правительства Виктор Орбан встретился в США с кандидатом на пост главы государства и 45-м президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Как рассказал в соцсетях Орбан, политики проводили переговоры о мире на Украине. Венгерский премьер назвал хорошей новостью то, что Трамп "решит вопрос".

Конкретика не последовала — Виктор Орбан не уточнил, как именно американский политик намеревается решать вопрос восстановления мира на Украине, сообщает РИА Новости.

Сам Трамп после встречи с Орбаном написал в соцсети Truth Social, что на Украине "должен быть мир, и быстро", поскольку "слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться".

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал заявление Трампа о готовности остановить конфликт между Москвой и Киевом. Президент России подчеркнул, что "мы к этому относимся вполне серьезно", поскольку нет сомнений в том, что "он говорит это искренне".

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