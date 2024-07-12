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Премьер Великобритании назвал Россию угрозой поколения

09:56
  • пятница
  • 12 июля 2024

Он призвал страны НАТО увеличить военные расходы

Россия представляет угрозу для целого поколения, что обязывает членом Североатлантического альянса существенно нарастить расходы на оборону. Такое заявление сделал новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Политик, которого цитирует Telegraph, подчеркнул, что "мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России", а поддержку Москве якобы оказывают Северная Корея и Иран.

Реакция НАТО на происходящее определит состояние мира на десятилетия вперед, заявил Стармер. Он назвал недостаточными расходы стран альянса на оборону на уровне 2% от ВВП и призвал довести их до 2,5%.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине", чего нельзя допустить. Политик подчеркнул, что "исход этой войны определит глобальную безопасность на десятилетия вперед".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отмечал, что НАТО убеждает себя в способности одолеть Россию. Хотя есть и "более-менее здравые страны" но ядро альянса настроено русофобски, а основной тон задают США и Великобритания.

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Кир Стармер
Кир Стармер
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