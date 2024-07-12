Украинские войска в тяжелой ситуации
Две группы боевиков ВСУ уничтожили российские войска в районе Нью-Йорка в ДНР. Украинские подразделения перебрасывались на эти позиции в качестве резерва, сообщили в силовых структурах региона.
По данным силовиков, украинские военные допустили оплошность. В результате российские войска накрыли их артиллерией и дронами, ВСУ потеряли две группы, передает ТАСС.
Подразделения ВСУ в Нью-Йорке оказались в непростой ситуации. Они находятся под плотным огнем сразу с нескольких направлений. Тем временем российские войска продвигаются вперед, бои идут уже в центре Нью-Йорка.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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