Украинские войска в тяжелой ситуации

Две группы боевиков ВСУ уничтожили российские войска в районе Нью-Йорка в ДНР. Украинские подразделения перебрасывались на эти позиции в качестве резерва, сообщили в силовых структурах региона.

По данным силовиков, украинские военные допустили оплошность. В результате российские войска накрыли их артиллерией и дронами, ВСУ потеряли две группы, передает ТАСС.

Подразделения ВСУ в Нью-Йорке оказались в непростой ситуации. Они находятся под плотным огнем сразу с нескольких направлений. Тем временем российские войска продвигаются вперед, бои идут уже в центре Нью-Йорка.

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