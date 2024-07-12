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"Пророссийский кандидат": Захарова высмеяла оговорку Байдена

09:51
  • пятница
  • 12 июля 2024

Он назвал президентом Украины Владимира Путина

Джо Байден накануне, выступая на саммите НАТО, дважды попал впросак. Сначала американский лидер назвал президентом Украины Владимира Путина.

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же отваги, сколько и решимости. Леди и джентльмены — президент Путин", - сказал Байден.

Хозяин Белого дома уже начал уходить со сцены, но опомнился и вернулся к микрофону. По словам Байдена, он перепутал фамилии, потому что очень "сосредоточен на победе над Путиным".

На этом злоключения "дряхлого Джо" не закончились. На пресс-конференции по итогам саммита он перепутал уже своего вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом.

"Я бы не выбрал Трампа быть вице-президентом, если бы она был не достойна быть и президентом", — заявил Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощники президента, на которых в этот была направлена камера трансляции, после оговорки Байдена лишь опустили глаза.

На конфуз Джо Байдена уже отреагировали в российском МИД. Как пошутила представитель ведомства Мария Захарова, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть.

"Налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля", - написала она в своем Telegram-канале.

 

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