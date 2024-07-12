Приглашение скоро направят

В ближайшие недели всем главам государств — участников "Большой двадцатки" (G20) разошлют приглашения на ноябрьский саммит в Рио-де-Жанейро. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказал руководитель управления по социальным коммуникациям Министерства иностранных Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

Это означает, что официальное приглашение будет направлено и российскому лидеру Владимиру Путину — Россия остается членом G20, несмотря на попытки западных государств изолировать страну.

При этом бразильский чиновник не смог ответить на вопрос, были ли приглашения уже разосланы в столицы стран-участниц, сообщает РИА Новости.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, как ему кажется, российский лидер Владимир Путин боится выезжать из России. Никаких аргументов и доводов, подкрепляющих это мнение, украинский политик не привел.

Однако рабочий график Путина опровергает измышления Зеленского. Президент России лишь за последнее время посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане, а его государственные визиты в Северную Корею и Вьетнам вызвали истерику у западных стран.

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