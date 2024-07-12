Госдеп пытался помешать приезду Моди в Россию

Премьер Индии встречался в Москве с Владимиром Путиным

Сотрудники Госдепартамента США пытались воспрепятствовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отмечает издание, в администрации президента Джо Байдена возникла серьезная озабоченность по поводу сроков встречи Моди и российского президента Владимира Путина: она совпала с началом в Вашингтоне саммита НАТО, чего американским организаторам хотелось избежать.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в начале июля связывался с главой индийского Министерства иностранных дел Винаем Кватрой в надежде отсрочить поездку Моди в Москву. Однако удовлетворять просьбу Вашингтона в Нью-Дели отказались — премьер Индии побывал в России в запланированные даты.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее рассказал, что никаких разногласий по обсуждавшимся проблемам у Путина и Моди в ходе переговоров не возникало — политики успели обсудить все интересующие их вопросы, не потребовался даже расширенный формат.

Владимир Путин поблагодарил Нарендру Моди за попытки найти мирные пути урегулирования на Украине и за внимание, которое Индия уделяет наиболее острым проблемам.

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