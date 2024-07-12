Макрон пообещал Зеленскому "неослабевающую поддержку"

Встреча состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтонем

Подготовку нового пакета военной помощи обсудили президенты Украины и Франции. Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон встретились на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Поговорили лидеры и о сотрудничестве в сфере безопасности.

Темами беседы стали также обучение украинских военных и выполнение решений, достигнутых на саммите в Швейцарии. Зеленский в Telegram выразил благодарность Макрону и французскому народу "за принципиальную и неослабевающую поддержку".

Эммануэль Макрон ранее заявил, что речи о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не идет. Однако поддержка Киева, по его словам, очень важна. По словам президента Франции, НАТО будет защищать свою территорию от российских угроз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram