YouTube в России станет работать хуже

Упадут скорость загрузки и качество воспроизведения видео

В России с сегодняшнего дня может ухудшиться работа видеохостинга YouTube — упадут скорость загрузки и качество воспроизведения видео.

О возможных проблемах YouTube предупредили в компании Ростелеком, пишет РИА Новости. Работа сервиса ухудшится из-за проблем с оборудованием, принадлежащим Google.

В условиях роста трафика имеющиеся мощности перегружены, заявляют в компании. Основные проблемы связаны с кэшированием и ускорением загрузки контента.

Сообщения об ухудшении работы YouTube появились на фоне новости о том, что только в этом году сервис заблокировал 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. Как сообщили в Роскомнадзоре 10 июля, под блокировку попали издания и пользователи, высказывающиеся в поддержку России и действий властей.

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