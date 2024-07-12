Тело ребенка в чемодане нашли на помойке в Перми

На теле мальчика полиция обнаружила следы удушения и колото-резаные раны

На мусорной площадке в Перми нашли тело ребенка в чемодане.

Страшную находку на мусорке на улице Монастырской сделал случайный прохожий. Мужчину заинтересовал стоявший чемодан, он открыл его и увидел внутри тело мальчика, пишет 112. На вид погибшему около 6-8 лет. На теле ребенка обнаружены колото-резаные раны и следы удушения.

Сейчас место происшествия оцеплено. На месте работают правоохранительные органы.

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