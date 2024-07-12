В Крыму задержали агента украинской военной разведки

Преступник передавал информацию о российских военных

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб, который передавал своим кураторам информацию о местах постоянной дислокации подразделений армии России.

Гражданин Украины 1982 года рождения был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству украинской военной разведкой. В Крыму он устанавливал камеры и передавал информацию о ВС России в режиме реального времени.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России (сбор и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации), сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили угон российского стратегического бомбардировщика — носителя ядерного оружия — на Украину. Операцию готовили украинские спецслужбы при поддержке стран НАТО. Агент пытался завербовать российского летчика, предложив ему большую сумму денег и гражданство Италии, а также угрожая расправой над его близкими.

Также российские спецслужбы предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре. Злоумышленник по заданию киевского режима подбирал места для атаки, осматривал их и собирал самодельные зажигательные устройства. Однако планы преступника были сорваны.

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