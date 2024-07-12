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ЕС готовится к торговой войне с Китаем

11:20
  • пятница
  • 12 июля 2024

Это может произойти из-за пошлин на электромобили

Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может применить карательный механизм международных госзакупок.

Как пишет The Economist, все началось с повышения Брюсселем ввозных пошлин на электромобили из КНР. Недовольный этим Пекин пригрозил пожаловаться во Всемирную торговую организацию и ввести собственные ответные меры.

Журнал отмечает, что в этой ситуации "возможны дальнейшие конфликты, во время которых ЕС применит новые виды (торгового) оружия". В частности, речь может идти об использовании международного механизма закупок. Если Китай откажется выполнить требования Брюсселя, ЕС может ограничить доступ китайских компаний к государственным тендерам в Европе.

Ранее в Евросоюзе предложили наказывать банки за помощь России с технологиями двойного назначения. Предполагается, что эта мера заставит кредитно-финансовые организации, в том числе в Китае, отказаться от сделок с Россией по поставкам подсанкционных товаров из-за риска потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин отмечал, что "политический посыл Брюсселя Пекину — о том, что нужно отойти от России и не поставлять ей чувствительные технологии".

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