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Выкованная из убившего жителя Донецка снаряда роза доставлена в госдеп США

11:07
  • пятница
  • 12 июля 2024

Получатель – Виктория Нуланд

Госдеп США получил посылку из Донецка. Это роза, выкованная из натовского снаряда, убившего мирных жителей. Адресат - экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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Как пояснил советник главы ДНР Ян Гагин, посылка была отправлена на имя Нуланд еще в июне. "Подарок" сопровождает письменное обращение, в нем политиков США призывают прекратить снабжать ВСУ оружием и деньгами, чтобы прекратить кровопролитие.

Адреса Нуланд нет в свободном доступе, поэтому подарок отправили на прошлое место работы. Посылка доставлена как раз в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, заметил Гагин. Нуланд известна активным вмешательством в украинские дела еще во время госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Представитель госдепа США кормила печеньем активистов майдана.

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