В Серебрянском лесничестве украинские войска потеряли около 500 боевиков

Подразделения группировки ВС России "Запад" дали бой Президентской бригаде Нацгвардии Украины. Российские мотострелки разгромили элитную часть, уничтожив почти 500 боевиков, сообщили в Минобороны.

Бой шел в районах Синьковки, Берестового, балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 460 военнослужащих. Также уничтожен танк и три бронетранспортера, в том числе два М113.

По данным военного ведомства, во время боев поражено 11 автомобилей и пять гаубиц. Кроме того, уничтожена 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

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