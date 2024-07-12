ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские мотострелки разгромили элитную бригаду Нацгвардии Украины

11:33
  • пятница
  • 12 июля 2024

В Серебрянском лесничестве украинские войска потеряли около 500 боевиков

Подразделения группировки ВС России "Запад" дали бой Президентской бригаде Нацгвардии Украины. Российские мотострелки разгромили элитную часть, уничтожив почти 500 боевиков, сообщили в Минобороны.

ВС России уничтожили резервы ВСУ под Нью-Йорком
Украинские военные "слили" ВС России координаты бункера с генералами

Бой шел в районах Синьковки, Берестового, балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 460 военнослужащих. Также уничтожен танк и три бронетранспортера, в том числе два М113.

По данным военного ведомства, во время боев поражено 11 автомобилей и пять гаубиц. Кроме того, уничтожена 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Работа снайперов горного мотострелкового соединения
Работа снайперов горного мотострелкового соединения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.