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В ДНР посадили за шпионаж сотрудника миссии ОБСЕ

11:57
  • пятница
  • 12 июля 2024

Он приговорен к 14 годам лишения свободы

Ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине Вадим Голда признан виновным в шпионаже. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказали в Генеральной прокуратуре России.
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Верховный суд Донецкой Народной Республики счел доказанным, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил разведывательное задание в интересах иностранной разведки путем сбора данных об объектах промышленности республики. Именно по ним ВСУ потом наносили ракетные удары, причинив ущерб более чем на 96,9 миллиона рублей.

Суд приговорил Голду к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб, который передавал своим кураторам информацию о местах постоянной дислокации подразделений армии России. Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса.

Тем временем в суд передано дело в отношении журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвиняют в шпионаже в интересах Центрального разведывательного управления США. По данным следствия, американца интересовали сведения о производстве и ремонте военной техники.

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