Новое британское правительство пока не давало такого разрешения

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Как пишет Telegraph, о таком разрешении сообщал президент Украины Владимир Зеленский, уверяя, что получил его от нового правительства лейбористов.

Британская газета называет это весьма неловким дипломатическим моментом для нового главы британского кабмина Кира Стармера, поскольку вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще и Франции, совместно с которой производятся эти ракеты.

Ранее западные СМИ писали, что новый британский премьер Кир Стармер "дал понять", что Лондон оставляет в силе разрешение Украине использовать поставляемое Великобританией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, причем как именно применять это вооружение — решать Киеву.

Еще в начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли, а то, что еще вчера казалось немыслимым, стало реальностью. Это заявление последовало за разрешением Запада на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.

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