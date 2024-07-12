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Лондон опроверг заявление Зеленского об ударах Storm Shadow по России

11:39
  • пятница
  • 12 июля 2024

Новое британское правительство пока не давало такого разрешения

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Как пишет Telegraph, о таком разрешении сообщал президент Украины Владимир Зеленский, уверяя, что получил его от нового правительства лейбористов.
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Британская газета называет это весьма неловким дипломатическим моментом для нового главы британского кабмина Кира Стармера, поскольку вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще и Франции, совместно с которой производятся эти ракеты.

Ранее западные СМИ писали, что новый британский премьер Кир Стармер "дал понять", что Лондон оставляет в силе разрешение Украине использовать поставляемое Великобританией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, причем как именно применять это вооружение — решать Киеву.

Еще в начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли, а то, что еще вчера казалось немыслимым, стало реальностью. Это заявление последовало за разрешением Запада на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.

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