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Контрактник расстрелял сослуживцев в Белгородской области

12:05
  • пятница
  • 12 июля 2024

Преступник скрылся

Военный, проходящий службу в ВС России по контракту, устроил стрельбу в воинской части в Козинском районе Белгородской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, это произошло вечером четверга, 11 июля.

28-летний уроженец Чебоксар напал на других военнослужащих — застрелил двоих и ранил одного сослуживца, а затем скрылся с места преступления. Оружие, из которого был открыт огонь, рядовой забрал с собой. По некоторым данным, затем он бросил оружие — его уже обнаружили.

В Белгородской области объявлен план "Перехват". Беглеца разыскивают уже свыше 10 часов. По одной из версий, он мог пересечь российско-украинскую границу и спрятаться на территории Украины.

Официально информация о стрельбе в воинской части на Белгородчине пока не подтверждалась. Однако появились сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении ушедшего в самоволку рядового — о дезертирстве и убийстве двух и более лиц.

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