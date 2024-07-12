Контрактник расстрелял сослуживцев в Белгородской области

Преступник скрылся
Военный, проходящий службу в ВС России по контракту, устроил стрельбу в воинской части в Козинском районе Белгородской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, это произошло вечером четверга, 11 июля.
28-летний уроженец Чебоксар напал на других военнослужащих — застрелил двоих и ранил одного сослуживца, а затем скрылся с места преступления. Оружие, из которого был открыт огонь, рядовой забрал с собой. По некоторым данным, затем он бросил оружие — его уже обнаружили.
В Белгородской области объявлен план "Перехват". Беглеца разыскивают уже свыше 10 часов. По одной из версий, он мог пересечь российско-украинскую границу и спрятаться на территории Украины.
Официально информация о стрельбе в воинской части на Белгородчине пока не подтверждалась. Однако появились сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении ушедшего в самоволку рядового — о дезертирстве и убийстве двух и более лиц.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram