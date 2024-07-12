Япония отозвала тезис об утрате Россией военной мощи на Украине

Токио призывает "заставить Россию заплатить высокую цену"

В ежегодном докладе Министерства обороны Японии, известном как Белая книга, появился новый раздел. Он посвящен российской специальной военной операции на Украине.

Как сообщает NHK, в Белой книге подчеркивается, что "агрессия России подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины". Это пошатнуло "сами основы международного порядка, в том числе в Азии".

При этом годом ранее Белая книга не исключала снижение военной мощи России "из-за значительных потерь" в ходе конфликта на Украине, а в новом издании об этом речь уже не идет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал негативную реакцию Токио на слова Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору между двумя государствами. В Кремле заявили, что эта реакция является абсолютно ожидаемой.

При этом бывший глава японского правительства Юкио Хатояма призывал западные страны вовлекать в диалог по Украине и Россию, поскольку любое обсуждение без участия Москвы "не только не приведет к построению мира, но и наоборот может привести к затягиванию конфликта".

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