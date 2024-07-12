Обнаружены натовские боеприпасы

Три крупных схрона с оружием ликвидировала Росгвардия в ДНР. Тайники обнаружены во время обследования лесополосы со служебными собаками, сообщили в пресс-службе ведомства.

В схронах нашли автоматы Калашникова, мины калибром 122 и 82 миллиметра, свыше 100 выстрелов к гранатометам РПГ и СПГ. Также обнаружены боеприпасы иностранного производства и более 30 ручных гранат.

В сообщении отмечено, что спецназ действовал под прикрытием расчета 120-миллиметрового миномета и непрерывным контролем обстановки операторов БПЛА. Росгвардейцы осмотрели участок в несколько квадратных километров. Взрывоопасные предметы уничтожены на месте накладными зарядами.

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