Собянин: Город предоставил в аренду 46 участков под промышленные производства

По ставке один рубль в год

Москва предоставила инвесторам 46 участков по ставке один рубль в год для строительства производств. Такая мера поддержки позволяет им снизить затраты на создание производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, всего в городе по льготной ставке выделено больше 200 гектаров земли. Благодаря реализации инвестпроектов там будет создано 25 тысяч рабочих мест.

Подробнее — в Telegram-канале мэра.

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