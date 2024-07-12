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Собянин: Город предоставил в аренду 46 участков под промышленные производства

12:27
  • пятница
  • 12 июля 2024

По ставке один рубль в год

Москва предоставила инвесторам 46 участков по ставке один рубль в год для строительства производств. Такая мера поддержки позволяет им снизить затраты на создание производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, всего в городе по льготной ставке выделено больше 200 гектаров земли. Благодаря реализации инвестпроектов там будет создано 25 тысяч рабочих мест.

Подробнее — в Telegram-канале мэра.

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