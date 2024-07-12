Следователи проводят осмотры и допросы после пожара в многоэтажке в Подольске

Жителей проконсультировали в прокуратуре

В Подольске после крупного пожара в многоэтажке возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. ЧП произошло накануне днем. Собственникам нескольких квартир был причинен крупный материальный ущерб. Ну а у следователей появились вопросы к сотрудникам управляющей компании.

Вчера около часа дня над крышей одной из многоэтажек в Подольске жители заметили густой дым. Огонь с крыши стремительно перекинулся на двухуровневые квартиры на 9 и 10 этажах - там были люди. Всех жителей экстренно эвакуировали, никто не пострадал.

Причиной возгорания, по предварительным данным, могла стать неисправность или короткое замыкание кондиционера. Спустя почти четыре часа пожар был локализован на площади более 900 квадратных метров.

"Собственникам и жильцам квартир причинен крупный материальный ущерб. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего соблюдения лицами управляющей компании требований пожарной безопасности", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Только к вечеру пожарные разрешили жителям забрать личные вещи и документы, каждого они сопровождали лично. А тех, у кого все выгорело дотла, сегодня проконсультировали в прокуратуре.

"Сегодня Подольским городским прокурором осуществлен прием жителей дома, которым в результате пожара причинен материальный ущерб и разъяснен порядок его компенсации. Кроме того, городская прокуратура проводит проверку, в рамках которой будет дана оценка законности возведения мансардного этажа и действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность многоквартирного дома", - отметила Екатерина Короткова, руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

Следователи и криминалисты проводят осмотры и допросы, в том числе сотрудников управляющей компании. Несколько дней выгоревшее здание будет обесточено - без электричества и газа. Потом будет принято решение о возможности вернуться в уцелевшие квартиры. Пока же жителей разместили в детском лагере.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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