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Серьёзная авария произошла на Кутузовском проспекте

15:08
  • пятница
  • 12 июля 2024

Есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Авария произошла накануне вечером.

Столкнулись красный внедорожник "Ягуар", такси и машина курьерской доставки. У двух автомобилей оказались разбиты передние части.

На место прибыли несколько машин пожарных и скорой помощи. Всех пострадавших госпитализировали. Движение по трем полосам было затруднено. Чтоб убрать поврежденные машины с проезжей части, потребовалась помощь эвакуаторов. По предварительным данным, аварию спровоцировал курьер.

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